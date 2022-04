Frau bei Feuer in Hochhaus lebensgefährlich verletzt

Bei einem Wohnungsbrand in der elften Etage eines Hochhauses in Berlin-Hellersdorf ist eine Frau lebensgefährlich verletzt worden.

Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Feuerwehrsprecher am Freitag sagte. Die Einsatzkräfte wurden am Freitagmorgen um 8.44 Uhr gerufen. Feuerwehrleute retteten die Frau und einen weiteren Menschen über das Treppenhaus aus der Wohnung und bekämpften den Brand. Ob noch andere Menschen in Sicherheit gebracht werden mussten, war zunächst unklar. 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

© dpa-infocom, dpa:220408-99-846125/2 (dpa)