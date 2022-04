Frau während Busfahrt von Mann angegriffen

Eine Frau ist in einem Bus in Berlin-Kreuzberg möglicherweise rassistisch angegriffen worden.

Die 52-Jährige fuhr am frühen Mittwochmorgen in einem Doppeldecker-Bus, als ein Mann sie nach ihrer Nationalität fragte und versuchte, ihr den Sicherungsdraht eines im Bus angebrachten Nothammers um den Hals zu wickeln, wie die Polizei mitteilte. Mitfahrer hätten den Mann gestoppt, woraufhin dieser in das obere Stockwerk wechselte. Als die türkische Frau am Wittenbergplatz ausstieg, soll der Mann ihr gefolgt sein, wurde dann aber von einem Zeugen aufgehalten. Die Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

