Festnahme: 37-Jähriger schießt mit Waffe vom Balkon

Ein 37-jähriger Mann hat von einem Balkon in Berlin-Friedrichshain mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen.

Er wurde von einem Spezialeinsatzkommando festgenommen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach beobachtete ein Passant am Freitagnachmittag den 37-Jährigen, wie er mehrere Schüsse abgab und Menschen auf der Straße anpöbelte. Daraufhin alarmierte der Passant die Polizei. Angehörige des Spezialeinsatzkommandos nahmen den Mann in seiner Wohnung vorläufig fest.

Bei der Durchsuchung der Wohnung wurden eine Schreckschusswaffe, mehrere Patronen und Betäubungsmittel beschlagnahmt. Nach Abschluss der Durchsuchung blieb der 37-Jährige in der Wohnung. Gegen ihn wird wegen Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Zudem gab der Mann an, bei der Festnahme verletzt worden zu sein, daher wurde ein Verfahren wegen Körperverletzung im Amt eingeleitet.

(dpa)