Teenager beleidigt und schlägt Polizisten

Ein betrunkener 16-Jähriger hat in Berlin-Friedrichshain einen Polizisten mit der Faust gegen den Kopf geschlagen und verletzt.

Bei der Festnahme des Jugendlichen in der Nacht zu Dienstag in der Landsberger Allee verletzte sich der Beamte zudem an der Hand, wie die Polizei mitteilte. Demnach musste der Polizist seinen Dienst vorzeitig beenden.

Die Polizei war in die Landsberger Allee alarmiert worden, weil der Jugendliche dort randaliert und gegen Türen geschlagen haben soll. Als die Einsatzkräfte eintrafen, soll sich der Jugendliche sofort verbal aggressiv gezeigt und die Beamten beleidigt haben. Auch soll er mehrfach auf die Straße gerannt sein, wodurch eine Tram an der Abfahrt gehindert wurde.

Er erhielt einen Platzverweis. Diesem sei er nicht nachgekommen - stattdessen habe er zugeschlagen, hieß es. Der Jugendliche kam in Gewahrsam, wo ihm Blut abgenommen wurde. Danach wurde er seinen Eltern übergeben.

(dpa)