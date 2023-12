Auto fährt Fußgänger an: Lebensgefährlich verletzt

Ein Auto hat in Berlin-Gatow einen Fußgänger angefahren und lebensgefährlich verletzt.

Der 34-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann am Freitagnachmittag die Gatower Straße betreten, wo er von dem Wagen eines 47-Jährigen erfasst wurde. Er sei gegen die Windschutzscheibe des Autos geprallt und sei dabei unter anderem am Kopf verletzt worden. Der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt.

