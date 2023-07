Gefahrenbremsung von Bus: Seniorin und Dreijährige verletzt

Bei einer Gefahrenbremsung eines Linienbusses sind in Berlin eine Seniorin und ein dreijähriges Mädchen verletzt worden.

Der Linienbus war am Freitagmittag auf dem Wilhelmsruher Damm in Richtung Schorfheidestraße unterwegs, als plötzlich eine Autofahrerin auf der Straße wendete, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Um ein Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden, musste der 31-jährige Busfahrer stark bremsen, wodurch die 81 Jahre alte Seniorin und das kleine Mädchen im Inneren des Busses stürzten und sich verletzten. Die Frau kam mit Verdacht auf einen Oberschenkelbruch in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Das dreijährige Mädchen klagte nach dem Unfall über Schmerzen am Kopf und am Nacken und wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht, die es nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Die Autofahrerin entfernte sich unerkannt von dem Unfallort. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

(dpa)