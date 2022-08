Dach von Mehrgeschosser brennt: 100 Einsatzkräfte

Das Dach eines mehrgeschossigen Hauses im Berliner Ortsteil Gesundbrunnen ist am Mittwochabend in Brand geraten.

Das Flachdach brenne in voller Ausdehnung, teilte die Feuerwehr per Twitter mit. Und: "Es erreichen uns sehr viele Anrufe." 100 Einsatzkräfte seien schon am Brandort oder auf dem Weg dorthin. Weitere Angaben gab es zunächst noch nicht.

(dpa)