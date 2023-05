Gottesdienst nach Messerattacke an Grundschule

Ein Mann attackiert auf einem Berliner Schulhof zwei Mädchen mit einem Messer. Die Tat hatte vor drei Wochen Entsetzen ausgelöst. Nun gibt es einen Gottesdienst.

Rund drei Wochen nach dem Messerangriff an der Evangelischen Schule in Berlin-Neukölln wird es am heutigen Montag (17.00 Uhr) einen Gottesdienst geben. Damit soll dem Schul-Team, den Eltern und weiteren Helfern von Polizei, Feuerwehr und Seelsorge gedankt werden, erklärte die Evangelische Schulstiftung EKBO, Träger der Schule. Christian Stäblein, Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, wird die Predigt halten. "Wir sind dankbar für die schnelle und weitreichende Hilfe und Unterstützung (...). Mit diesem öffentlichen Gottesdienst möchten wir diesem Dank Ausdruck verleihen", teilte Schulleiter Thorsten Knauer-Huckauf mit.

Auf dem Schulhof der Grundschule hatte am 3. Mai 2023 ein 38-jähriger Mann nach Erkenntnissen der Polizei auf zwei Mädchen im Alter von sieben und acht Jahren eingestochen. Beide Kinder wurden dabei schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde vorläufig in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Etwa 30 Schülerinnen und Schüler waren Augenzeugen der Tat gewesen. Die Mädchen sind laut dem evangelischen Träger der Schule mittlerweile auf dem Weg der Besserung.

