Seniorin stirbt nach Sturz mit Fahrrad

Eine 82-jährige Frau ist an Verletzungen gestorben, die sie sich bei einem Fahrradunfall am vergangenen Donnerstag zugezogen hat.

Sie soll in Berlin-Grunewald mit ihrem Fahrrad gestürzt sein und sich dabei am Kopf und Rumpf verletzt haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nach dem Unfall wurde sie in ein Krankenhaus gebracht, wo sie in der Nacht zum Dienstag starb. Der Grund für den Sturz ist noch nicht bekannt.

(dpa)