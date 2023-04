Ein Toter bei Wohnungsbrand in Berlin-Hellersdorf

Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Hellersdorf ist ein Mann tot von der Feuerwehr aufgefunden worden.

Nach ersten Erkenntnissen ist der Brand gegen 4.30 Uhr am Samstag in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Toten handelt es sich laut Aussagen der Polizei vermutlich um den Bewohner der Wohnung. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an.

(dpa)