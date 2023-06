Räuber brechen in Haus ein und fesseln Haushaltshilfe

Zwei Räuber haben in einem Einfamilienhaus in Berlin-Hermsdorf eine Haushaltshilfe gefesselt und Geld und Schmuck gestohlen.

Die maskierten Täter drangen nach Angaben der Frau am Montagmorgen durch eine offenstehende Tür in das Haus in der Solquellstraße ein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach sperrten sie die gefesselte Frau in einen Raum und durchsuchten das Haus. Das Duo flüchtete. Als das Ehepaar, das in dem Haus wohnt, wenig später zurückkehrte, entdeckte es die eingeschlossene Frau und die durchsuchten Räume. Die 60-Jährige war leicht an den Händen verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Raub.

(dpa)