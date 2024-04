Hunderte Charité-Ärzte wollen am Donnerstag streiken

Mehrere hundert Ärztinnen und Ärzte der Berliner Charité wollen am Donnerstag für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld streiken.

Der Marburger Bund hat die insgesamt rund 2700 Ärzte der drei Charité-Standorte zu einem ganztägigen Warnstreik angerufen, wie es am Mittwoch in einer Mitteilung hieß. Die zentrale Kundgebung soll um 9.30 Uhr am Robert-Koch-Platz stattfinden. Anschließend ist ein Umzug über die Reinhardtstraße zum Washingtonplatz geplant. Ein Notdienst ist nach Angaben des Marburger Bunds eingerichtet. Ein Charité-Sprecher sagte auf Anfrage, planbare und nicht dringende Eingriffe seien verschoben worden.

In den Tarifverhandlungen mit der Charité fordert die Gewerkschaft unter anderem eine Lohnsteigerung um 12,5 Prozent, eine Anhebung der Nachtzuschläge und die Einführung eines neuen Zuschlages für Arbeit in Randzeiten.

(dpa)