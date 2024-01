Jugendliche und Kind zünden Transporter an

Zwei Jugendliche und ein Kind sollen in Berlin-Hohenschönhausen einen Transporter angezündet haben.

Ein Anwohner beobachtete am Montagabend, wie ein 16-Jähriger, ein 14-Jähriger und sein 12-Jähriger Bruder die Beifahrertür des Transporters auf einem Parkplatz in der Barther Straße öffneten und kurz einstiegen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Danach soll der 16-Jährige einen brennenden Gegenstand in die Fahrerkabine geworfen haben.

Der Transporter fing sofort an zu brennen, die Fahrerkabine und der Motorraum brannten völlig aus. Ein weiterer Transporter daneben wurde beschädigt. Polizisten fassten die drei mutmaßlichen Täter in der Nähe. Die beiden Brüder wurden ihrer Mutter übergeben. Geprüft wird, ob gegen den polizeibekannten 16-Jährigen Haftbefehl erlassen wird.

(dpa)