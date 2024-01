Juwelier in Marienfelde überfallen: Ladeninhaber gefesselt

Bei einem Überfall auf einen Juwelier in Marienfelde im Bezirk Tempelhof-Schöneberg ist ein Mann mit einer Waffe bedroht und gefesselt worden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, stahlen zwei Unbekannte am Dienstag Schmuck und Geld aus Vitrinen und einem Tresor und flüchteten in Richtung Emilienstraße. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Am frühen Abend habe der Inhaber des Juweliers die geschlossene Tür des Ladens für einen der Angreifer geöffnet. Daraufhin wurde der 65-Jährige mit einer Waffe in einen hinteren Raum des Ladens gedrängt, während ein mutmaßlicher Komplize dazukam. Die beiden mutmaßlichen Täter brachten den Mann zu Boden und fesselten ihn.

Nachdem die Männer die Flucht ergriffen hatten, konnte der Juwelier sich befreien und die Polizei verständigen. Eine medizinische Versorgung des 65-Jährigen war laut Polizei nicht notwendig.

(dpa)