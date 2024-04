Kiosk in Weißensee überfallen

Bei einem Überfall auf einen Kiosk in Weißensee hat die Verkäuferin den Täter in den Arm gebissen und ist selbst verletzt worden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand habe der Unbekannte am Montagabend das Geschäft in der Langhansstraße betreten und die 59 Jahre alte Verkäuferin mit einem Messer bedroht, teilte die Polizei am Dienstag mit. Daraufhin habe sich eine Auseinandersetzung entwickelt, wobei der Unbekannte erfolglos versucht habe, eine Kasse zu stehlen. Die Frau habe den Täter mehrfach in den Unterarm gebissen. Sie selbst erlitt Verletzungen am Kopf und kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Nachdem der maskierte Täter zu Fuß flüchtete und zunächst von Zeugen verfolgt wurde, entkam er schließlich. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

(dpa)