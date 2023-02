Klima-Demonstranten schütten Beton auf Brücke: Stau in Mitte

Klima-Demonstranten haben in Berlin erneut mit einer Straßenblockade für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt.

Mitglieder der Gruppe Letzte Generation gossen am Mittwochmorgen Beton auf die Fahrbahn der Mühlendammbrücke in Berlin-Mitte. Nach Angaben eines Polizeisprechers beteiligten sich 12 Menschen an der Aktion, 9 davon klebten sich auf der Fahrbahn in Richtung Alexanderplatz fest. Rund 20 Polizistinnen und Polizisten seien vor Ort. Der Verkehr wurde großräumig umgeleitet.

Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin auf Twitter mitteilte, kam es ab der Leipziger Straße und Grunerstraße zu jeweils 15- bis 20-minütigen Staus.

Von der Gruppe Letzte Generation hieß es, im Fokus der Aktion stehe die "fehlgeleitete Verkehrspolitik der deutschen Bundesregierung". Mit dem Ausschütten des Betons werde dieser "einem sinnvolleren Zweck" zugeführt als dem Neubau klimaschädlicher Autobahnen.

(dpa)