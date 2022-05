Berlin-Köpenick

vor 38 Min.

Angriff mit Messerstichen: Schwerverletzter Mann

Am Dienstagmorgen ist ein Mann an einer Kreuzung in Treptow-Köpenick von einem unbekannten Täter mit einem Messer angegriffen worden.

Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, ist der Mann durch die Messerstiche in den Oberkörper schwer verletzt worden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, nachdem er an der Kreuzung Sterndamm/Groß - Berliner Damm von Notfallsanitätern versorgt worden war. (dpa)

