Leiche in der Dahme: Polizei will Identität ermitteln

Mit zwei veröffentlichten Fotos will die Polizei mit Hilfe der Bevölkerung die Identität eines Toten aufklären.

Der etwa 45 bis 55 Jahre alte Mann mit kurzem, dunkelblondem Haar war am Nachmittag des 16. Februar an einem Bootsliegeplatz an der Gartenstraße in Berlin-Köpenick entdeckt worden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Bootseigner hatte gesehen, wie die Leiche in der Dahme trieb. Es gab den Angaben zufolge keine Spuren von Gewalteinwirkung. Trotz intensiver Ermittlungen sei es bisher nicht gelungen, die Identität des Mannes zu klären, hieß es. Die Polizei will wissen, ob jemand Angaben zu dem Mann machen kann.

(dpa)