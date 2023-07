Radfahrerin von Lkw überrollt und tödlich verletzt

Eine 74-jährige Radfahrerin ist im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick von einem Laster angefahren und tödlich verletzt worden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fuhr der 51-Jährige mit seinem Lkw am Montagvormittag auf der Salvador-Allende-Straße. An der Kreuzung zur Pablo-Neruda-Straße bog er demnach nach rechts ab und bemerkte nach ersten Erkenntnissen die 74-jährige Radfahrerin, die auf dem Radweg der Salvador-Allende-Straße unterwegs war, zu spät.

Die 74-Jährige wurde nach Angaben der Polizei von dem Lkw zunächst seitlich erfasst. Daraufhin geriet sie unter den Lkw und wurde überrollt. Die Frau erlag ihren Verletzungen noch am Unfallort. Zuvor hatten mehrere Medien über den Unfall berichtet.

Der 51-jährige Fahrer erlitt laut Polizei einen Schock und wurde ambulant versorgt. Die Polizei ermittelt nun, wie es genau zu dem Unfall kommen konnte.

Die 74-Jährige ist die sechste getötete Radfahrerin in Berlin in 2023.

(dpa)