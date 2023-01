Berlin-Kreuzberg

vor 47 Min.

Auto kracht in parkenden Wagen und kippt um

Mitten in Berlin-Kreuzberg ist ein Mann mit seinem Auto so heftig in einen parkenden Wagen gekracht, dass sein Auto herumgeschleudert wurde und auf der Seite liegen blieb.

Der Beifahrer erlitt bei dem Unfall am Freitagabend schwere Verletzungen, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht; der Fahrer blieb unverletzt. Vermutlich sei der Mann zu schnell unterwegs gewesen und habe dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, hieß es von der Polizei. Mehr Details wie etwa das Alter der Unfallbeteiligten konnten die Beamten zunächst nicht mitteilen. Zuerst hatte die "B.Z." über den Unfall berichtet. (dpa)

