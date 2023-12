Bekennerschreiben nach Brand bei Betonhersteller

Nach einem Brand auf dem Gelände eines Betonherstellers in Berlin-Kreuzberg ist ein Bekennerschreiben aufgetaucht.

Auf der Internet-Plattform "indymedia" schrieben Unbekannte, bei dem Betonwerk am Schleusenufer Feuer gelegt zu haben. Von Seiten der Polizei gab zu dem Schreiben am Donnerstag zunächst keine Einschätzung. Der Staatsschutz sei eingeschaltet und an den Ermittlungen beteiligt.

Am frühen Mittwochmorgen waren mehrere Zementsilos, fünf Fahrzeuge und das Hauptgebäude nach den Angaben der Feuerwehr in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehrleute waren auf dem Gelände mehr als zwei Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Verletzt wurde niemand. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung.

Als Grund für die Tat heißt es im Bekennerschreiben, das Unternehmen sei am Ausbau der Stadtautobahn A100 beteiligt. Es sei mit der Herstellung und Anlieferung des Betons "einer der großen Profiteure dieses Monsters". Die Verfasser werfen zudem Klimaaktivisten vor, "den bürgerlichen Moralvorstellungen mit ihrem verlogenen Bekenntnis zum Gewaltverzicht" gefallen zu wollen.

In dem Schreiben wird die Tat auch mit dem Nahostkonflikt verknüpft: Über eine israelische Tochter beteilige sich das Unternehmen am Bau militärischer Kontrollpunkte im Westjordanland und betreibe dort Zementwerke. Damit mache sich das Unternehmen "zum Handlanger und Verbündeten" der israelischen Regierung und deren Siedlungspolitik.

(dpa)