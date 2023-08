Fußgänger von Bus erfasst und schwer verletzt

Ein 48 Jahre alter Fußgänger ist in Berlin-Kreuzberg von einem Linienbus erfasst und schwer verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge trat der Mann am Mittwochvormittag auf die Stresemannstraße, ohne auf den Verkehr zu achten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein Bus erfasste den Mann frontal. Der 48-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 46 Jahre alte Busfahrer erlitt den Angaben zufolge einen Schock. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

(dpa)