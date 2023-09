Berlin-Kreuzberg

vor 21 Min.

Große Schlägereien am Mehringplatz: Keine neuen Vorfälle

Nach Schlägereien auf dem Mehringplatz in Berlin-Kreuzberg am Freitag und Samstag scheint es dort am Sonntag ruhig geblieben zu sein.

Der Berliner Polizei waren am Montagmorgen keine weiteren Vorfälle bekannt, wie ein Sprecher auf Anfrage sagte. Zuvor war es auf dem Platz am südlichen Ende der Friedrichstraße zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, Streit und Provokationen zwischen zwei Familien gekommen, wie die Polizei mitgeteilt hatte. Zeitweise sollen fast 100 Beteiligte vor Ort gewesen sein. Am Freitag hatte ein 33-Jähriger eine Stichverletzung erlitten, drei weitere Männer zogen sich Schnittverletzungen zu. Ein Mann soll aus einer Schreckschusswaffe einen Schuss abgegeben und weitere Menschen mit der Waffe bedroht haben. Die Polizei hatte verstärkte Präsenz vor Ort angekündigt. Mitteilung von Sonntag (dpa)

