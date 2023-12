Mann bei Konflikt auf Hochzeitsfeier tödlich verletzt

Bei einer Auseinandersetzung während einer Hochzeitsfeier in Berlin-Kreuzberg ist ein Mann tödlich verletzt worden.

Die Tat geschah am Freitagabend gegen 23.00 Uhr, wie ein Sprecher des Lagezentrums am Samstag mitteilte. Demnach gerieten zunächst zwei Männer bei einer Feier in einem Festsaal in der Skalitzer Straße in einen Streit. Einer der Männer stach dem anderen mit einem Messer in die Brust.

Trotz Reanimationsversuchen starb der Angegriffene wenig später in einem Krankenhaus. Der Tatverdächtige wurde bis zum Eintreffen der Polizei von anderen Gästen festgehalten und dann festgenommen. Das Alter der beiden Männer war zunächst nicht bekannt. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf. Zuvor hatte die "B.Z." (online) darüber berichtet.

(dpa)