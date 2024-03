Polizeihund erschnüffelt versteckte Drogen im Görlitzer Park

Die Polizei hat mit einem Spürhund im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg Drogen gefunden und sichergestellt.

Wie sie am Samstag mitteilte, fand Hund "Levy" am Freitag Cannabis, Haschisch, Kokain, Amphetamin sowie Ecstasy-Tabletten. Zudem entdeckte der Hund mutmaßlich Crack. Zu der Höhe der aufgefundenen Menge der Drogen machte die Polizei bislang keine Angaben. Der Drogenspürhund sowie die Hundeführerin gehören laut Polizei zur Brennpunkt- und Präsenzeinheit. Ziel der Einheit ist es, Straftaten in den Kriminalitätsschwerpunkten zu verhindern und zu verfolgen.

