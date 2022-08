Streifenwagen stößt mit Auto zusammen: Kind leicht verletzt

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Polizeiwagen und einem Auto in Berlin-Kreuzberg ist eine Neunjährige leicht verletzt worden.

An der Kreuzung Wilhelmstraße/Tempelhofer Ufer kollidierten die Wagen in der Nacht zu Freitag, als das Polizeiauto nach links abbiegen wollte, wie die Polizei mitteilte. Demnach war der Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn unterwegs.

Das Kind, das im Wagen einer 20-Jährigen saß, klagte über Schmerzen am Hals und wurde ambulant vor Ort versorgt. Alle anderen blieben unverletzt. Auch die Autos waren laut Polizei weiterhin fahrtüchtig.

(dpa)