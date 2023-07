Unbekannte schlagen und treten auf 34-Jährigen ein

Unbekannte haben in Berlin-Lichtenberg einen 34-Jährigen angegriffen und schwer verletzt.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der Mann am späten Freitagabend in der Siegfriedstraße unterwegs, als er von zwei Unbekannten von hinten gepackt und über einen Mauervorsprung gezogen wurde. Daraufhin schlugen und traten die Angreifer auf den am Boden liegenden 34-Jährigen ein. Zudem schlug einer der unbekannten Täter dem Mann mit einer Glasflasche auf den Kopf. Als ein Zeuge die Männer aufforderte, den Mann in Ruhe zu lassen, flüchteten sie in Richtung Ruschestraße.

Laut Polizei verlor der verletzte Mann für eine kurze Zeit das Bewusstsein, alarmierte Polizeibeamte nahmen eine Erstversorgung vor. Dadurch erlangte der Mann wieder das Bewusstsein, Rettungskräfte brachten ihn mit Verletzungen an Kopf und Rumpf in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei besteht bei dem schwer verletzten Mann keine Lebensgefahr. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Die Kriminalpolizei der hat die Ermittlungen zu den Tätern aufgenommen.

(dpa)