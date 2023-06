Versuchte räuberische Erpressung: Unterbringungsbeschluss

Nachdem er einen Jugendlichen in Berlin-Lichtenberg bedroht hat, ist ein 15-Jähriger nun in einer Jugendhilfeeinrichtung untergebracht worden.

Wie die Berliner Polizei am Donnerstag berichtete, waren die beiden Jugendlichen am Dienstag an der Kreuzung Falkenberger Chaussee Ecke Prendener Straße in Streit geraten. Der Beschuldigte soll einen ebenfalls 15-Jährigen unter Androhung von Schlägen dazu aufgefordert haben, ihm seine Bankkarte auszuhändigen. Er wurde wegen versuchter räuberischer Erpressung noch vor Ort vorläufig festgenommen und kam in Polizeigewahrsam.

Am Mittwoch wurde der Beschuldigte einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ demnach einen Unterbringungsbeschluss für eine Jugendhilfeeinrichtung. Laut Polizei war der Jugendliche in den letzten Monaten bereits mehrfach in Raubtaten verwickelt. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

(dpa)