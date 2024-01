Berlin

18.01.2024

Mann an U-Bahnhof massiv attackiert? Zwei Männer vor Gericht

Wegen einer Gewalttat am U-Bahnhof Leinestraße in Berlin-Neukölln kommen zwei Männer am Freitag (9.00 Uhr) auf die Anklagebank.

Die 29- und 32-Jährigen sollen im Mai 2023 einen Mann geschlagen und getreten haben. Er hatte laut Ermittlungen einen der Angeklagten gebeten, leiser zu telefonieren. Der 29-Jährige soll den Attackierten gegen den Kopf getreten haben, als dieser bereits am Boden lag. Als der Mann aufstehen wollte, sei er erneut geschlagen worden und dadurch in das Gleisbett gefallen. Er habe unter anderem eine Oberarmfraktur und ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Das Berliner Landgericht hat das Verfahren wegen des hinreichenden Tatverdachts des versuchten Totschlags eröffnet. (dpa)

