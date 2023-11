Mann entreißt Kassiererin Geldschublade: Zeugen greifen ein

Ein Räuber hat in einem Berliner Supermarkt einer Kassiererin eine Kassenschublade mit Bargeld entrissen und ist damit zunächst geflüchtet.

Zeugen hielten den 34-jährigen Mann am Montag in Reinickendorf allerdings fest bis die Polizei kam, wie die Beamten am Dienstag mitteilten.

Der Täter hatte die Kassiererin in dem Geschäft in der Ollenhauerstraße angerempelt und ihr den Behälter aus den Händen gerissen. Er rannte aus dem Supermarkt, stolperte allerdings und verlor die Kassenschublade. Zwei Zeugen griffen ein und übergaben den Mann der Polizei.

(dpa)