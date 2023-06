Mann schlägt Vater, klaut Taxi und kracht in Polizeiauto

Körperverletzung, Autodiebstahl, Flucht vor der Polizei und dann auch noch ein Unfall mit einem Einsatzwagen: Ein unter Drogen stehender 33-Jähriger hat am Samstagmorgen die Polizei in Berlin-Neukölln auf Trab gehalten.

Wie die Polizei mitteilte, schlug der Mann zunächst seinem Vater (55) nach einem Streit auf der Weserstraße mit der Faust ins Gesicht, ehe er das Taxi des Vaters klaute und damit davonfuhr. Die alarmierte Polizei nahm laut Mitteilung die Verfolgung auf.

In der Wildenbruchstraße krachte der 33-Jährige mit dem geklauten Auto dann mit einem entgegenkommenden Wagen der Polizei zusammen und rammte im Anschluss auch noch ein geparktes Fahrzeug. Seine Flucht setzt er zu Fuß fort - die Polizei konnte ihn aber dann schnell festnehmen.

Nach Angaben der Polizei stand der Mann unter Drogen. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde er der psychiatrischen Institutsambulanz vorgestellt, "die ihn stationär aufnahm". Der Fahrer des am Unfall beteiligten Polizeiautos verletzte sich laut Mitteilung an einer Hand sowie an einem Fuß.

(dpa)