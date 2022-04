Mann versucht Haftbefehl zu entgehen und stürzt von Balkon

Beim Versuch sich einem Haftbefehl zu entziehen, ist ein 27 Jahre alter Mann von einem Balkon aus der fünften Etage gestürzt.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erlitt der gesuchte Mann bei dem Sturz aus seiner Wohnung in Berlin-Marzahn am Dienstagnachmittag schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, hieß es. Lebensgefahr bestehe nicht. Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen des Vorfalls.

