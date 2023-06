Mann wirft Fahrrad vor einfahrende S-Bahn: Sperrungen

Weil ein Mann sein Fahrrad vor eine einfahrende S-Bahn geworfen hat, mussten 100 Fahrgäste die Bahn verlassen und lange Wartezeiten in Kauf nehmen.

Der aggressiv wirkende Mann war am Montagnachmittag bereits in einem Zug aufgefallen, am S-Bahnhof Tiergarten warf er dann das Rad auf die Gleise und flüchtete, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Trotz sofortigen Bremsens überrollte die nächste S-Bahn das Fahrrad und wurde beschädigt. Bundespolizisten begleiteten Fahrgäste außerhalb des Bahnhofs aus den Zügen. "Um das unter der S-Bahn verkeilte Fahrrad herauszulösen, kam es zu Sperrungen im Bahnverkehr und umfangreichen Auswirkungen." Die Polizei wertet nun Videoaufnahmen aus.

(dpa)