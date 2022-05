Autos krachen an Kreuzung zusammen: Vier Schwerverletzte

Beim Zusammenstoß zweier Autos an einer Kreuzung in Berlin-Mariendorf sind vier Menschen schwer verletzt worden, unter ihnen waren ein Kleinkind und seine Mutter, eine Jugendliche und ein Radfahrer.

Der Wagen eines 20-Jährigen kollidierte am Donnerstagabend an der Kreuzung Mariendorfer Damm/Friedenstraße mit dem Auto einer 37-Jährigen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach schleuderte der Wagen der Frau gegen das Fahrrad eines 44-Jährigen, der daraufhin stürzte. Eine 14-Jährige wurde von umherfliegenden Fahrzeugteilen am Kopf getroffen.

Laut Polizeikamen die Jugendliche und der Radfahrer zur stationären Behandlung in eine Klinik. Ebenfalls schwer verletzt wurden die 37 Jahre alte Fahrerin und ihr einjähriger Sohn. Bei dem Kind wurde ein Bluterguss am Hals festgestellt. Der 20 Jahre alte Fahrer des anderen Autos klagte über Kopfschmerzen, lehnte aber eine Behandlung ab. Sein 18 Jahre alter Beifahrer blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nach der Unfallursache, insbesondere zur Situation der Ampelregelung zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes, hieß es.

(dpa)