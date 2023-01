Berlin-Mariendorf

vor 27 Min.

Mieter stellt Einbrecher in eigener Wohnung

Ein 36-Jähriger hat am Montagabend mit drei Freunden zwei Einbrecher in seiner Wohnung in Berlin-Mariendorf gestellt.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, hatte eine Nachbarin Geräusche aus der Wohnung des Mannes gehört und dessen Verwandte informiert. Diese kontaktierten demnach den 36-Jährigen, der sich selbst nicht in seiner Wohnung befand, und riefen die Polizei. Der Mieter habe sich mit drei Freunden auf den Weg zu seiner Wohnung gemacht. Mit einem Freund habe er sich in die Wohnung begeben, während die beiden anderen vor dem Küchenfenster gewartet hätten. Die beiden Einbrecher flüchteten sich laut Polizei ins Bad, wo Einsatzkräfte sie später festnahmen. (dpa)

