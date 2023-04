Berlin-Marienfelde

13:07 Uhr

23-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt

Ein 23-Jähriger hat in Marienfelde eine Stichverletzung an der Hand und mehrere Blutergüsse an Kopf und Oberkörper erlitten.

Der Mann war am Samstagabend laut den bisherigen Ermittlungen allein in einer Wohnsiedlung am Diedersdorfer Weg unterwegs und sei dort von einer Gruppe Männer angesprochen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach soll es zu einem Streit zwischen dem 23-Jährigen und der Gruppe gekommen sein. Nach Aussagen des 23-Jährigen habe ihn die Gruppe zu Boden gestoßen und mehrfach auf seinen Kopf und Oberkörper eingeschlagen und eingetreten. Schließlich sei ihm die Flucht gelungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Die Angreifer seien unerkannt entkommen. Die Polizei ermittelt. Pressemitteilung (dpa)

