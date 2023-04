Rettungssanitäter bei Einsatz angegriffen

Bei einem Einsatz ist ein Rettungssanitäter von einem Betrunkenen körperlich angegriffen und verletzt worden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei am Mittwoch zu einem "hilflosen" Mann in Berlin-Marzahn gerufen. Der 36-Jährige gab demnach jedoch an, keine Hilfe zu wollen. Als sich die Sanitäter abwendeten, soll der Beschuldigte zu einem Faustschlag gegen einen der beiden ausgeholt haben. Sein Kollege habe den Mann jedoch rechtzeitig von hinten festgehalten. Der Beschuldigte soll dem 39-Jährigen daraufhin nach hinten gegen das rechte Bein getreten haben.

Polizisten brachten den Angreifer zu Boden und legten ihm Handfesseln an. Demzufolge war der 36-Jährige betrunken. Er kam in ein Krankenhaus und wurde dort einem Psychiater vorgestellt. Der verletzte Rettungssanitäter kam mit einem gebrochenen Sprunggelenk ebenfalls in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen.

