Auf E-Scooter angefahren: Mann bei Unfall verletzt

Ein junger Mann ist in Berlin-Mitte auf dem E-Scooter von einem Auto angefahren worden.

Das Auto stieß am späten Dienstagabend in der Spandauer Straße mit dem 19-Jährigen zusammen, der über die Motorhaube geschleudert wurde und sich am Kopf verletzte, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Nach den Angaben vom Mittwoch war der Mann zunächst parallel zum Auto gefahren und hatte die Straße dann an einem Fußgängerweg überqueren wollen.

Der 19-Jährige und der 34 Jahre alte Autofahrer hätten zunächst widersprüchliche Angaben dazu gemacht, ob die Fußgängerampel zum Unfallzeitpunkt auf Grün stand, hieß es am Mittwoch.

