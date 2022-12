Polizisten reanimieren Radfahrer

Ein bewusstloser Fahrradfahrer ist in Berlin-Mitte von Polizisten reanimiert worden.

Nachdem Rettungskräfte, die kurze Zeit später eintrafen, einen Defibrillator zu Hilfe nahmen, setzte bei dem 62-Jährige wieder Pulsschlag ein. Er kam zur weiteren intensivmedizinischen Behandlung in eine Klinik, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ob es zuvor einen Verkehrsunfall gab oder der Mannes ein gesundheitliches Problem hatte, war zunächst noch unklar.

Eine Passantin hatte winkend die Polizisten auf den Mann aufmerksam gemacht, als sie am späten Dienstagabend von der Karl-Liebknecht-Straße in die Mollstraße einbogen. Er lag demnach an der Kreuzung neben seinem Fahrrad und wies keine Lebenszeichen mehr auf. Während die Frau die Feuerwehr alarmierte, begannen die Beamten mit der Wiederbelebung.

(dpa)