Junge Männer beraubt und anti-israelisch beschimpft

Zwei junge Männer sind in Berlin-Moabit angegriffen, beraubt und mit anti-israelischen Sprüchen beschimpft worden.

Der 23-jährige Mann und sein 25-jähriger Begleiter wurden am Mittwochmittag im U-Bahnhof Turmstraße von Jugendlichen angesprochen und gefragt, warum sie sich in indischer Sprache unterhielten. Dann hielten die Angreifer die beiden jungen Männer fest, einer entriss dem 23-Jährigen eine Halskette, während des Angriffs riefen die Täter anti-israelische Sprüche. Die beiden Männer konnten sich schließlich befreien und in eine U-Bahn retten. Welchen Zusammenhang es zwischen der indischen Sprache der Opfer und den anti-israelischen Beschimpfungen der Angreifer gab und welcher Herkunft Opfer und Täter waren, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

(dpa)