Mutmaßlicher Drogendealer am S-Bahnhof Sonnenallee erwischt

Zivilfahnder beobachten am Montagabend in Neukölln einen 18-Jährigen vermutlich beim Dealen. Bei ihm finden sie mehrere Kügelchen mit weißem Pulver.

Die Bundespolizei hat am S-Bahnhof Sonnenallee in Berlin-Neukölln einen mutmaßlichen Drogendealer auf frischer Tat gestellt. Zivile Einsatzkräfte beobachteten den 18-Jährigen am Montagabend beim Dealen, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Sie nahmen den Verdächtigen und den 42 Jahre alten mutmaßlichen Käufer fest.

Im Mund des mutmaßlichen Dealers fanden die Polizisten 28 Kügelchen weißes Pulver und sieben weitere in seiner Jackentasche - den Angaben zufolge vermutlich Drogen. Die Kügelchen und etwa 350 Euro Bargeld, die der Mann bei sich hatte, wurden beschlagnahmt.

Gegen beide Männer wird nun ermittelt. Der Käufer sei bereits wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt, hieß es. Der Verkäufer sei polizeilich hingegen bisher nicht polizeilich in Erscheinung getreten.

(dpa)