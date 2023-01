Nach versuchter Tötung in Lokal: Polizei sucht Zeugen

Nach einem versuchten Tötungsdelikt beim Streit zweier Gruppen in einer Bar in Berlin-Lichtenberg sucht die Polizei Zeugen.

Nach der Auseinandersetzung am Montag war ein 33-Jähriger mit lebensgefährlichen Stich- und Schussverletzungen in einem Krankenhaus notoperiert worden. Die Polizei erhofft sich von Zeugen Hinweise, wie sie am Donnerstag mitteilte.

Zuvor hatten "Bild" und "B.Z." über die Auseinandersetzung in und vor der Bar berichtet. Das Opfer soll auch mit einem Schwert attackiert worden sein. Genauere Angaben zum Zustand des Verletzten sowie zu den Waffen und Beteiligten machte die Polizei wegen der laufenden Ermittlungen noch nicht. Warum die beiden Personengruppen aufeinander losgingen, ist unklar. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

