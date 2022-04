Flucht mit E-Moped in Berlin: Zwei Verletzte

Ein Mann soll in Berlin-Neukölln unter Drogen versucht haben, mit einem E-Moped vor Polizisten zu fliehen.

Der 49-Jährige sei am Freitagabend beim Anblick eines Streifenwagens in der Sonnenallee davongerast, teilte die Polizei mit. Ein Polizeibeamter außer Dienst habe sich dem 49-Jährigen schließlich in den Weg gestellt und ihn aufgehalten, wobei beide Männer leicht verletzt worden seien. Auf der Flucht prallte der Mann den Angaben zufolge außerdem gegen einen Verteilerkasten.

Bei seiner Festnahme habe der Mann nach Cannabis gerochen und versucht, ein mutmaßliches Drogenpäckchen hinunterzuschlucken, hieß es. Er soll außerdem keinen Führerschein besitzen. Der Mann kam demnach vorläufig in Polizeigewahrsam, wo ihm Blut abgenommen wurde. Nach den Angaben vom Samstag ermittelt die Polizei unter anderem wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und Unfallflucht.

© dpa-infocom, dpa:220416-99-936492/2 (dpa)