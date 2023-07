Mann wird von Jugendlichen verprügelt und schwer verletzt

Ein Mann ist in Berlin-Neukölln von Jugendlichen niedergeschlagen und schwer verletzt worden.

Der 54-Jährige war zunächst nicht ansprechbar und wurde mit einer Schädelfraktur sowie diversen Einblutungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen soll er vor einem Getränkemarkt am Richardplatz am Sonntagabend aus einer Gruppe von fünf 14- bis 17-Jährigen attackiert worden sein. Ein 16-Jähriger soll ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihm - als er am Boden lag - in den Bauch getreten haben. Ein weiterer Jugendlicher habe ihm gegen den Kopf getreten.

Einsatzkräfte der Polizei konnte die Gruppe ausfindig machen. Die Jugendlichen wurde in Gewahrsam genommen und später wieder frei gelassen. Die Erziehungsberechtigten wurden informiert. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

(dpa)