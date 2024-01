Mehrere Autobrände: Polizei geht von Brandstiftung aus

Mehrere Carsharing-Autos haben in der Silvesternacht in Berlin gebrannt.

Mehrere Carsharing-Autos haben in der Silvesternacht in Berlin gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, wie sie am Montag mitteilte. In Berlin-Neukölln brannten demnach zwei Mietwagen am späten Sonntagabend im Bereich der Vorderräder. Zuvor bemerkten Anwohner zwei Unbekannte, die sich an den Autos zu schaffen gemacht haben sollen. Nach Mitternacht standen noch zwei weitere Autos in Neukölln in Flammen. Zudem brannte der Innenraum eines Carsharing-Autos in Kreuzberg vollständig aus. Durch die Hitzeeinwirkung wurde ein weiteres Auto beschädigt. Die Feuerwehr löschte alle Brände. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Laut Polizei kam es in der Nacht noch zu weiteren Autobränden im Stadtgebiet. Bereits in der Nacht auf Sonntag rückten die Einsatzkräfte zu zahlreichen Fahrzeugbränden aus. Dabei besteht ebenfalls der Verdacht auf Brandstiftung. Die Brandkommissariate haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

(dpa)