Schüsse aus fahrendem Auto: Mann ins Bein getroffen

Aus einem fahrenden Auto heraus hat ein bislang unbekannter Täter nachts in Berlin-Neukölln auf zwei Männer geschossen.

Ein junger Mann sei dabei in der Nacht zu Mittwoch ins Bein getroffen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Bewohner der Schillerpromenade alarmierten gegen 23.50 Uhr die Polizei wegen der Schüsse. Polizisten fanden dann vor Ort den verletzten 20-jährigen Mann, der in ein Krankenhaus gebracht wurde. Lebensgefahr bestand nicht. Eine Mordkommission ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Ob ein möglicher Zusammenhang mit der organisierten Kriminalität oder der sogenannten Clankriminalität bestehen könnte, wollte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft nicht sagen. In der Nacht wurden am Tatort in Neukölln Spuren gesichert. Nach einem Bericht der "B.Z." wurde das Auto der Täter noch in der Nacht gefunden - allerdings war es angezündet worden und vollständig ausgebrannt.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) teilte mit: "Es ist kein Geheimnis, dass es auf Berlins Straßen im Bereich der organisierten Kriminalität zu blutigen Auseinandersetzungen kommen kann, bei der auch vor Waffengewalt nicht zurückgeschreckt wird. Wir reden über Menschen, die im Kampf um Macht und Einfluss oder aufgrund eines gekränkten Ehrgefühls schwerste Verletzungen und auch den Tod von anderen billigend in Kauf nehmen."

In den vergangenen Monaten war mehrfach nachts vor allem auf Lokale geschossen worden, die in Zusammenhang mit der kriminellen Szene stehen. Vor einer Woche feuerten einer oder mehrere Täter in Kreuzberg auf ein Lokal am Oranienplatz Ecke Naunynstraße. Zeugen hörten mehrere Schüsse. Die Polizei fand ein Projektil, das in die Hauswand des Lokals eingeschlagen war. Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei durchsuchte anschließend ein Auto und drei Menschen, fand jedoch keine Waffe.

Anfang Juli wurden nachts Schüsse auf eine Kneipe in Treptow abgefeuert, die einem bekannten Vertreter eines arabischstämmigen Clans zugerechnet wird. Die Polizei fand Einschusslöcher im unteren Bereich einer Frontscheibe des Lokals.

