SEK-Einsatz: Mann übt Schießen auf seinem Balkon

Ein Mann hat in Berlin-Neukölln von einem Zimmer aus auf einen Holzvogel auf seinem Balkon geschossen, dabei aber die Fensterscheiben von Wohnungen gegenüber getroffen.

Ein Zeuge alarmierte am frühen Montagabend die Polizei in die Niemetzstraße, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Vor Ort meldeten zwei Mieter dann diverse Beschädigungen an ihren Fensterscheiben.

Die Polizei rückte mit einem Spezialeinsatzkommando (SEK) an. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 43 Jahre alten mutmaßlichen Schützen wurde eine CO2-Waffe beschlagnahmt, die dazugehörige Gaskartuschen, Stahlkugeln und Springmesser. Der Mann führte eigenen Angaben zufolge Schießübungen durch. Den Holzvogel hatte er am Balkongeländer montiert. Einige der Stahlkugeln verfehlten jedoch das Ziel. Verletzt wurde niemand, die Polizei ermittelt.

(dpa)