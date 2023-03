Unfall bei Flucht: 17-Jähriger stellt sich auf Wache

Zwei Jugendliche sollen in einem Mietauto in Berlin-Neukölln vor einer Polizeikontrolle geflüchtet sein.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fiel Polizeikräften am Donnerstagabend die Fahrweise des jungen Autofahrers auf. Bei dem Versuch, das Auto zu kontrollieren, habe der Fahrer beschleunigt und sei davongefahren. Dabei kam es laut Polizei mehrmals fast zu Zusammenstößen mit anderen Autos. Beim Abbiegen in eine Einmündung der Thiemannstraße habe der Fahrer die Kontrolle verloren und sei mit dem Auto gegen einen abgestellten Anhänger gestoßen der auf einen dahinter gestellten Anhänger geschoben wurde. Verletzt wurde niemand.

Nach dem Unfall versuchten demnach beide Insassen zu flüchten. Die Polizei nahm dabei den Beifahrer vorläufig fest, der 14-Jährige wurde wenig später seinen Eltern übergeben. Ein 17-Jähriger, der am Steuer gesessen haben soll, erschien wenig später mit seinen Eltern auf einer Polizeiwache. Wie die beiden Jugendlichen zu dem Mietauto kamen, ist den Angaben zufolge noch unklar. Der Wagen wurde von der Polizei beschlagnahmt.

(dpa)