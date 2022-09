Notarzt-Einsatz in S-Bahn-Zug: Verspätungen und Ausfälle

Ein medizinischer Notfall hat am Dienstagmorgen bei der Berliner S-Bahn zu Verspätungen und Ausfällen auf der Stadtbahn geführt.

Ein Fahrgast wurde zunächst in einem Zug an der Jannowitzbrücke behandelt, wie die S-Bahn mitteilte. Später konnte die Versorgung auf dem Bahnsteig fortgesetzt werden. Es kam in der Folge jedoch weiterhin zu Verspätungen und Ausfällen auf den Linien S3, S5, S7 und S9.

(dpa)