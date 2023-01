Online-Plattform soll Nachwuchs in die Filmbranche locken

Um dem fehlenden Nachwuchs entgegenzuwirken, soll im Laufe dieses Jahres eine neue Plattform für Jobs in der Filmbranche an den Start gehen.

"Wir sind damit befasst, eine Anlaufplattform für in erster Linie junge Menschen zu schaffen, die sich über Film und Fernsehen erst mal grundlegend informieren, aber auch ganz niedrigschwellig den Einstieg finden wollen", sagte Juliane Müller, Geschäftsführerin der Produzentenallianz Initiative für Qualifikation (PAIQ). Die Allianz vertritt die Interessen von Hunderten Produktionsfirmen in Deutschland.

Für die Plattform will die PAIQ mit der Initiative New Motion den Informationsband "Career Guide Film" digitalisieren und erweitern. Auf diese Weise soll eine Schnittstelle zwischen Betrieben, Sendern, Streamingdiensten und dem Nachwuchs entstehen. Die Filmbranche sucht händeringend nach Menschen für Jobs hinter der Kamera, zum Beispiel Aufnahmeleiter oder Regieassistenz.

Es gebe auch Überlegungen, ein ähnliches Pilotprojekt wie "GetOnSet" in Hamburg für Berlin und Brandenburg umzusetzen, sagte Müller. Bei dem Projekt lernen Trainees die Arbeit verschiedener Gewerke am Filmset kennen - kombiniert mit einer theoretischen Ausbildung an der Hamburg Media School.

(dpa)